Tensione alla stazione di Viareggio, uomo ferito a una spalla

Viareggio, 13 maggio 2024 – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi 13 maggio alla stazione di Viareggio dove un uomo è rimasto ferito a una spalla durante una colluttazione. L’uomo, cittadino extracomunitario, è stato trasportato con un'ambulanza della Croce Verde al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice giallo per le cure del caso. La ferita, secondo quanto si apprende, potrebbe essere stata provocata da un coltello. Fuori alla stazione, all'arrivo della polizia e dei carabinieri, intervenuti per riportare la situazione alla normalità, c'era un gruppo di cittadini stranieri. Sul posto, per soccorrere l'uomo, anche l'ambulanza.