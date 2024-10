Lite sotto la Torre Matilde. Spunta la lama, un ferito

Attimi di caos ieri poco dopo le 20 nel cuore della Vecchia Viareggio, sotto l’ombra della Torre Matilde. Un uomo è rimasto ferito in un litigio – con ogni probabilità causato da un oggetto contudente, come un coltello o un coccio di bottiglia – e all’arrivo dei carabinieri ha dato in escandescenze.

I militari stavano battendo a tappeto il territorio per cercare uno dei due occupanti della Lancia Ypsilon impazzita che, nel pomeriggio, ha seminato il panico in via Garibaldi (vedi la pagina a fianco). Nel pieno della loro attività, una volta arrivati alla Torre Matilde, si sono trovati di fronte un alterco acceso tra due uomini. Alla vista delle divise, uno dei due ha gettato qualcosa nel canale: insospettiti, i carabinieri si sono approcciati e quel punto uno dei litiganti, ferito, è fuggito via urlando e seminando il caos. I militari si sono messi sulle sue tracce e nel giro di poco lo hanno localizzato in via del Signore, riuscendo a fermalo. Anche un altro soggetto, nell’ambito della stessa operazione, è stato preso.

L’uomo ferito, però, non ne voleva sapere. E all’arrivo dell’ambulanza, dopo un primo approccio positivo con i sanitari che sono riusciti a fargli togliere la maglietta per evidenziare le ferite, ha tentato di nuovo la fuga, coperto di sangue dalla testa ai piedi, tra urla e pianti. Solo la prontezza dei carabinieri ha fatto sì che non si desse nuovamente alla fuga. Portato a forza sull’ambulanza, è stato portato all’ospedale in codice giallo.

RedViar