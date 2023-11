Lirica e scuola. La prova aperta sul palcoscenico

TORRE DEL LAGO

Turandot non esiste: oggi alle 18 prova aperta all’Auditorium Enrico Caruso della pièce teatrale che porta in scena il mondo pucciniano, prova inserita nel progetto Puccini a scuola 2024. Lo spettacolo fa parte del progetto How I met Puccini R ideato dalla musicista Valentina Ciardelli contrabbassista e narratrice. Con Valentina Ciardelli, gli attori protagonisti sono Costantino Buttitta, Benjamin Lebigre, il pianista Stefano Teani, regia di Benjamin Lebigre, drammaturgia di Costantino Buttitta e Valentina Ciardelli (foto). Una performance mozzafiato che unisce la prosa, il concerto e l’opera grazie alla musica, vera protagonista e personaggio principale di questa pièce teatrale, che porta in scena tutto il mondo di Puccini. "Turandot non esiste" è uno spettacolo innovativo che attraverso gli occhi, le esperienze biografiche e la passione di giovani artisti racconta l’ultima amatissima e travagliata opera del maestro Giacomo Puccini con sorprese musicali, aneddoti e avventurose prove di palcoscenico che coinvolgono gli spettatori di tutte le generazioni nel fantastico mondo del teatro, della musica dal vivo e dell’opera. Uno spettacolo approvato da Casa Ricordi per l’uso di materiale protetto da copyright dell’opera Turandot. Lo spettacolo co prodotto dalla Fondazione Festival Pucciniano è proposto nel progetto Puccini a Scuola 2024 per le attività che da anni la Fondazione realizza con le scuole del territorio con lo scopo di promuovere e salvaguardare il patrimonio pucciniano. Alla prova aperta sono invitati insegnanti, presidi e alunni. Ingresso libero.