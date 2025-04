Lions Montemurlo supera Vela Viareggio 86-66: vittoria decisiva per i play-off

lions montemurlo

86

vela viareggio

66

LIONS MONTEMURLO: Vettori 10, Mucci 4, Cellai, Vettori 4, Nesi, Guerriero 5, Riccio 19, Guazzini 2, Zardo 11, Salute 4, Lunari 14, Toffetti 13. All. Piperno.

VELA VIAREGGIO: Neri 6, Albizzi 18, Romani 2, Biagiotti 10, Lopes Siera 8, Bo 5, Bertuccelli 3, Ghiselli 12, Spilotro, Giannecchini, Batini 2. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Dori di Pergine Valdarno e Gemma di Figline Incisa.

Note: parziali: 16-14; 33-34; 64-50; 86-66.

MONTEMURLO – E’ andata come doveva andare nella partita di Montemurlo con il Vela sazio per la salvezza e i padroni di casa con ancora l’obiettivo play-off e, sinceramente, più forti. In ogni caso è stata una partita combattuta almeno fino a metà della terza frazione quando la formazione viareggina ha dovuto cedere alla superiorità avversaria. Infatti i ragazzi di Bonuccelli hanno lottato punto a punto andando al riposo addirittura in vantaggio, anche se solo di una lunghezza (33-34), e continuando a brillare al ritorno in campo per parecchi minuti fino all’inevitabile cedimento che permette ai padroni di casa di portarsi avanti in maniera irrecuperabile; un 64-50 allo scadere del trentesimo minuto che concede poi al Montemurlo di terminare avanti con un +20, esagerato per come si è svolto l’incontro. In realtà solo all’ultimo si è vista quella netta superiorità di cui si parlava. Insomma, onore ai ragazzi di Bonuccelli che, tra l’altro, sul finire ha fatto entrare Batini (classe 2009) dandogli la soddisfazione del debutto che lui ha subito contraccambiato con i suoi primi due punti in prima squadra.

Eraldo Di Simo