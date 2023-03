Lions Il Premio dell’amicizia ad Annalisa Gai

Il ricordo più commosso è andato a Daniela Broch, battagliera presidente dei commercianti di Forte, a cui il Lions Club Pietrasanta Versilia storica ha dedicato un premio. Infatti quest’anno il riconoscimento in occasione della tradizionale Festa dell’amicizia che viene celebrata dal club l’8 marzo, è stato consegnato a Annalisa Gai, da oltre 20 anni anima del circolo culturale Il Magazzino. La cerimonia si è tenuta in occasione di una conviviale al ristorante Antico Uliveto a Pozzi in cui il presidente del club Massimo Arata, affiancato dal segretario Enrico Baldi, ha voluto omaggiare Gai "per le sue qualità umane e professionali" e per essersi sempre spesa a sostegno dei meno fortunati. Il premio è stato consegnato da Gaia Broch, figlia di Daniela. La presidente del Magazzino ha inoltre ricevuto una copia del romanzo formativo "Il palcoscenico della marchesa-una chic di buone maniere" scritto dal socio Emilio della Fontanazza. Tanti gli amici presenti alla cena, come la presidente del Ballo dei gigli di Santa Margherita Ligure Tiziana Maschi con Giancarlo Dal Molin, Giò Elettra Livreri della Chaine des Rotisseurs Toscana Francigena e i galleristi Diego Bovecchi e Fammetta Galleni.

Fra.Na.