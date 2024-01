Linee in tilt: "Il Comune non ha colpe" L'assessore Minetti smentisce le accuse dell'opposizione, affermando che il Comune non ha responsabilità nell'interruzione della linea telefonica a Levigliani. La società privata è stata invece chiamata in causa per il disservizio. Il Comune ha invece anticipato la risoluzione del guasto di almeno 5 giorni.