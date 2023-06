L’incontro il 16 giugno

"Porto ed Economia del Mare. Confronto sullo sviluppo, il futuro e le prospettive del Porto di Viareggio". È il titolo dell’iniziativa pubblica che il PD Viareggino, con la partecipazione di Alessandro Rosselli, commissario dell’Autorità Portuale e di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha organizzato per venerdì 16 giugno alle 18 alla Croce Verde, sul viale Europa, nella Darsena di Viareggio. "Per noi – spiega Il Pd – il Porto e l’economia del mare sono settori strategici per il futuro della nostra città. Dispiace che il sindaco e la sua giunta abbiano, nei mesi scorsi, pervicacemente provocato ritardi e danni al nostro sistema economico, scegliendo la strada dello scontro tra Istituzioni e l’isolamento".