L’inclusione vincente Sinfonia ginnica per Bambi

VERSILIA

Quando l’inclusione è vincente. Bambi Becattini, affetta dalla sindrome di Down, si è sempre allenata, fin da piccola, con le altre compagne, facendo gli stessi esercizi. E così è diventata una vera campionessa, con una medaglia d’argento e quattro di bronzo alle Special Olympics Game di Berlino, a cui partecipava per la prima volta. Così La comunità di Camaiore e versiliese tutta ha voluto omaggiarla nel giorno del suo sedicesimo compleanno.

Nella palestra dell’Istituto scolastico “Gaber” di Lido di Camaiore, si è tenuto il saggio di ginnastica ritmica organizzato dall’associazione sportiva “Il filo conduttore”, presidente Lucia Frediani. In particolare la maestra dello sport e istruttrice Galia Omerska è stata la direttrice d’orchestra di una sinfonia ginnico sportiva, illustrata da una perfetta coreografia con la collaborazione di tutte le insegnanti: Galia Omerska, Simona Cizmja, Alessia Pardini, Alessandra Piconcelli, Elisabetta Vecoli, Carmen Savu, la psicologa sportiva Sandra Barberini e oltre sessanta allieve dell’associazione. In quest’occasione il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, il vice-presidente della provincia Nicola Conti, che con il presidente del Consiglio Comunale di Camaiore, Andrea Boccardo, hanno premiato Bambi Becattini.

In particolare il vice-presidente della Provincia di Lucca ha raccolto la lettera di richiesta di Marzia Giordano, che collabora in nome dell’ associazione, di rendere disponibile una palestra adeguata agli allenamenti delle allieve, che finora si alternano in varie strutture locali. Ciò per tenere Bambi nella nostra zona Versiliese, insieme alle compagne che la motivano di fiducia e di stima, aiutandola non poco in un percorso che la vedrà ancora protagonista nei prossimi anni. Nicola Conti ha promesso il massimo impegno, vista anche la realizzazione di una nuova palestra con i fondi PNRR, all’Istituto “Galieli” a Viareggio, che è stata progettata per avere tutti i requisiti per questo sport, come un’altezza di dieci metri. Grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca di duemila euro, sarà possibile completare il piano finanziario per l’acquisto di un tappetopedana idoneo agli esercizi svolti.

C.S.