L’incarico a Andrea Savelli: "È lo stesso del Villaggio?"

È lui o non è lui? "Il coordinatore artistico della stagione del teatro Jenco è per caso la stessa persona che si è occupata del Villaggio di Babbo Natale?". La domanda è il succo dell’interrogazione presentata dal capogruppo Lega Alessandro Santini, dopo che la Fondazione Festival Pucciniano ha annunciato il cartellone di prosa che dal 13 marzo e all’8 novembre sarà al teatro Jenco. "Il Pucciniano – argomenta Santini – ha affidato l’incarico di coordinamento artistico ad Andrea Bruno Savelli. Incarico ben sottolineato nel comunicato, che riporta un virgolettato di Savelli e dell’assessore alla cultura Sandra Mei e a cui è allegata anche una foto che li ritrae vicini in quella che ci sembra, la stanza dell’assessore nel palazzo comunale. Si tratta solo di un caso di omonimia o Andrea Bruno Savelli è lo stesso che si è occupato del coordinamento artistico del famoso Villaggio di Babbo Natale denominato “Viareggio Città del Natale 2023” della società Tea srl, il cui nome giustamente si trova tra i “referenti” nel programma dell’evento che purtroppo ha avuto un triste epilogo? Una realizzazione che, da quanto si evince dai documenti protocollati e di cui siamo in possesso, non ha assolutamente rispettato il progetto presentato che, sulla carta, sarebbe costato alla città 42.700 euro, ossia il 10% del progetto totale. Savelli faceva da collegamento tra i dipendenti (che seguiva e gestiva) e la società Tea srl che non avrebbe ancora pagato gran parte di questi dipendenti ingaggiati a dicembre tanto che alcuni di loro avrebbero intenzione di procedere con vertenze sindacali o comunque adire le vie legali. Tra l’alro il consiglio comunale non è più stato informato su come si sia conclusa la vicenda del Villaggio di Babbo Natale né se e quanto sia costata alle casse comunali".

"Nel caso in cui i due Savelli fossero la stessa persona – incalza Santini – questa amministrazione comunale trova non solo legalmente, ma eticamente giusto e politicamente opportuno, a poco più di due mesi dalla debacle natalizia, affidarsi nuovamente a tale professionista che non ha realizzato quanto concordato con l’amministrazione?". Il capogruppo Lega poi domanda se ne sia a conoscenza il dirigente al turismo (proprio lui che ha sospeso l’erogazione del contributo agli organizzatori del Villaggio di Babbo Natale in attesa delle opportune verifiche) e l’assessore alla cultura Sandra Mei".