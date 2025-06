Addio a un comunale che sapeva fare tutto

Grande lutto in città: è morto Alessandro Pierucci, 65 anni, molto conosciuto e stimato: lascia la moglie Cinzia, i due figli Letizia e Fabio, i tre nipotini, i familiari e un immenso vuoto nella comunità intera. Originario di Torcigliano, come suo cugino, il sindaco Marcello, Alessandro era una bravissima persona, gioviale e disponibile, padre e nonno affettuoso. Pierucci ha lavorato per molti anni in Comune come tuttofare, addetto a svariate manutenzioni e lavori tecnici, con profondo impegno e serietà. Viso sempre sorridente e bonario, purtroppo da pochi mesi aveva scoperto di essere ammalato e, nonostante l’intervento subito di recente, e’ deceduto ieri nella clinica di Cisanello. La notizia ha sconvolto Camaiore dove era noto anche per aver seguito da vicino la squadra cittadina, un sostenitore e un braccio sempre pronto a prestarsi in ogni evenienza. Stessa cosa si può dire per il Palio dei Rioni.

Abitava alla Pieve davanti alla chiesa con la moglie: tanti i messaggi di cordoglio sui social che ne ricordano le doti e il buon carattere e soprattutto il refrain della brava persona che era. Ne resterà il ricordo di un lavoratore sereno, impegnato e le immagini eleganti di quando aveva accompagnato la figlia all’altare, emozionato ed impeccabile. Il sindaco esprime il suo dolore per la perdita di un cugino fratello e di un serio lavoratore. I funerali si terranno domani alle 17 alla Pieve. Ai familiari le condoglianze de La Nazione.

I.P.