L’imprenditoria straniera cresce in Versilia: +6,1% in un anno

L’imprenditoria straniera continua a crescere nell’area di competenza della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest: a spingere il trend è la provincia di Lucca (+4,7 per cento), grazie soprattutto all’apporto della Versilia che ha fatto registrare il dato più alto: +6,1 per cento.

"La crescita della filiera straniera è senza dubbio un segnale positivo – spiega il presidente della Camera di Commercio Nord-Ovest Valter Tamburini – ma ci invita anche a una riflessione. Molte di queste imprese, infatti, sono piccole realtà guidate da persone che hanno trovato nel nostro territorio un’opportunità. Tuttavia è importante riconoscere che, se da un lato contribuiscono alla vitalità del tessuto economico locale, dall’altro riscontrano difficoltà nel consolidarsi e crescere. Per sostenere la microimpresa, insieme alla fondazione Isi, abbiamo avviato un percorso formativo a tutti coloro che vogliono trasformare un’idea in un’attività. Questo programma offre strumenti per valutare la fattibilità di un progetto e avviarlo in modo sostenibile, rafforzando lo spirito d’impresa e riducendo il rischio di insuccesso".

Per quanto riguarda il nostro territorio, circa tre su quattro delle nuove imprese sono riconducibili a cittadini extracomunitari. Oltre metà operano nel settore delle costruzioni e del commercio. L’industria, in particolare, cresce parecchio (+10,9) grazie alla cantieristica e alla filiera della nautica, un comparto in cui la presenza straniera è particolarmente elevata. Nelle costruzioni (+4,9) aumentano le imprese specializzate: ben 4 su 10 sono condotte da stranieri. Dati sensibilmente più contenuti si riscontrano nel commercio (+3, con una variazione in negativo per quello ambulante), mentre crescono bar e ristoranti (+6,9), i servizi alle imprese (+7,1) e quelli alla persona (+3,1) in particolare per parrucchieri e centri estetici (+6,5). Positivo anche il dato dell’agricoltura (+4,6).