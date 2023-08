L’imprenditore Bindi ha comprato l’Unahotel all’uscita autostradale

E’ previsto per settembre – il preliminare sarebbe già stato sottoscritto – il contratto di acquisizione dell’Unahotel di Forte dei Marmi da parte dell’imprenditore Attilio Bindi. Il re dei dessert continua ad allargare la propria rete di investimenti nel settore hotellerie, dopo aver comprato l’ex hotel storico di via XX Settembre e l’Areion a Forte dei Marmi (quest’ultimo sarà demolito e ricostruito). Questa nuova acquisizione è legata alla vicina trasformazione della Canniccia che nel 2024 si proporrà come pista per auto, potendo così contare sul vicino albergo proprio all’uscita autostradale come punto di riferimento per gli appassionati di motori che arriveranno da tutta Italia e non solo. A vendere il 100% dell’immobile è la società Versilia Hotels spa, presieduta dall’imprenditore edile Stefano Varia. L’hotel ha 75 camere, piscina semiolimpionica, ristorante, due campi da tennis, centro congressi da 400 posti e parcheggio con 20 colonnine di ricarica per auto Tesla.