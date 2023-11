L’illuminazione è ko: "Brancoliamo nel buio"

In via Paolo Savi, la sera, si procede a tastoni. Cercando di schivare pali, auto in sosta, biciclette legate alle grondaie, motorini posteggiati sui marciapiedi, e anche le fortune che il proprietario di Fido non ha raccolto per indolenza o perché inghiottite dal buio pesto. Perché da giorni ormai, o meglio da notti, tutta la Darsena brancola nell’oscurità. Per un punto luce che funziona, ce ne sono tre, uno dopo l’altro, spenti. Interi isolati tra via Savi e via Virgilio, perpendicolari comprese, dopo il tramonto sprofondano nel buio pesto. Si salva solo via Coppino.

Lo hanno già segnalato all’Urp del Comune i residenti “di là da Molo“, ma basta fare un giro nel quartiere per realizzare che l’illuminazione pubblica ha un grosso problema. "Si tratta di risparmio energetico? Di un guasto?" domanda un darsenotto. "Noi non lo so, perché ancora non ci è arrivata la risposta". Quello che sa, però, "È che il disagio si protrae da giorni, ben prima dell’arrivo del ciclone Ciaran" racconta. Ed è un problema, "Lo è perché in certe zone è così buio che diventa perfino difficile trovare la toppa della porta..." Per quello vengono in soccorso gli smarthphone, con la funzione torcia. "Ma la sicurezza? Lasciare un quartiere in questo buio vuol dire esporlo a tutti i rischi che possono nascondersi nel buio. Come furti, scippi... Per questo – conclude – chiediamo un intervento rapido, affinché la Darsena possa uscire da questo buco nero".

