Lido Rimossi quattro chili di terra. La pulizia fai-da-te dei tombini

Ben quattro chilogrammi di terra estratti da un tombino: i cittadini di Lido di Camaiore protestano. "Meno male che ci hanno pensato dei cittadini volenterosi – affermano gli abitanti della frazione – perché se aspettiamo il Comune… Non si può pensare che anni di incurie siano risolti tutti ora: ci vorrebbe un serio programma di interventi". Una cittadina ha fotografato infatti giorni fa il tombino davanti casa e, viste le piogge, non ha esitato a toglierlo e, con l’aiuto di una pala, ha eliminato tutta la terra e i detriti presenti. "Non solo pulizia della strada, ma anche quella dei tombini e del verde va programmata e magari insieme, in un unico giorno". In sostanza non bastano le opere di idraulica eseguite, anche se sono state tante dall’alluvione del 1998, ma è importante liberare griglie e scolatoi da sigarette, terra e sporcizia come anche gli alvei dei fiumi da erbacce e detriti.