Lido La nuova illuminazione. Saranno installate 31 luci a led

Via all’ampliamento dell’illuminazione pubblica. Ad essere completamente illuminate saranno quattro strade di Lido di Camaiore, immediatamente prospicienti al litorale, selezionate in tutto il territorio comunale tra quelle che ne presentavano maggiormente necessità sia tramite i sopralluoghi dell’Ufficio Tecnico Comunale che attraverso le segnalazioni dei cittadini.

A essere oggetto di nuove installazioni di pali di pubblica illuminazione saranno via dei Pini, via delle Azalee, via degli Oleandri e via delle Orchidee (queste ultime due, limitatamente ai tratti tra via dei Pini e via delle Azalee). In tutto, si tratta di 31 nuovi punti luce, che garantiranno maggiore decoro e sicurezza alla zona interessata. I punti luce saranno rigorosamente a led, secondo la politica di risparmio energetico e di uniformità cromatica intrapresa dal comune di Camaiore da ormai diversi anni.

I lavori, iniziati ieri e seguiti dall’Assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche, costano circa 150mila euro.