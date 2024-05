Lido in festa "Solo per una Notte". Una serata all’insegna dell’arte

LIDO DI CAMAIORE

Ritorna la grande notte dell’effimero in Passeggiata. Dopo il successo dello scorso anno, sabato 8 giugno sul lungomare si accendono i riflettori di "Solo per una notte".

"Si tratta della seconda edizione di un evento che segna l’inizio della stagione turistica – commenta il vicesindaco Andrea Favilla –; un appuntamento importante che organizziamo in sinergia con le categorie economiche, il Ccn e il Consorzio di promozione turistica. Ringrazio la Fondazione Carnevale, che fin dall’inizio è rimasta entusiasta dai risultati ottenuti l’anno scorso, e la direttrice artistica, la confematissima Elodie Lebigre".

A spiegare l’andamento della serata – dalle 17 fino a tarda notte – è proprio l’artista franco-viareggina. "La cosa che mi fa piacere di questo evento – premette – è che lo spazio si presta benissimo alla prossimità con gli artisti. I due focus principali saranno il ’Festival dell’Effimero European Edition’, il più grande evento del continente che riuscite tappetari e infioratori da tutta Europa, e la presena del Carnevale di Viareggio con il carro ’Svegl.I.A.’ e un laboratorio proposto dal Museo della cartapesta e del Carnevale, per dare la possibilità di provare la sensazione di costruire quacosa con quest’arte molto specifica". I due appuntamenti saranno in piazza del pontile e di fronte a piazza Principe Umberto.

I due piatti principali saranno accompagnati da un’immersione totale nell’arte. "Il filo conduttore della serata è la prossimità con l’arte – continua Lebigre –: chi viene capirà cosa signifca artista di strada, acrobata, pittura dal vivo avrà la possibilità di provare questa esperienza. Avremo ospiti di qualità come i funamboli della Compagnia autoportante, la compagnia teatrale Policardia, la band Just Friends e le scuole di danza. Mentre sul carro ’Svegl.I.A. ci saranno ospiti che sveleremo giorno per giorno, per una prima parte di serata condotta da Elena Torre e Daniele Maffei, fino ad arrivare al concerto di Luca Bassanese dedicato ai vent’anni della Compagnia del Carnevale. Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto riproporre l’evento coinvolgendo tutti gli attori in qualcosa di nuovo, ibrido e avventuroso – conclude la direttrice artistica –, con l’obiettivo di lasciare un segno nelle persone che verranno".

DanMan