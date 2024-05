Lido di Camaiore ’Papà ti salvo io’. Giornata sulla sicurezza in mare

Torna anche quest’anno sulla spiaggia di Lido "Papà ti salvo io", la giornata ludico formativa per le scuole elementari del territorio organizzata dall’Associazione Balneari con il contributo dell’amministrazione. Domani dalle 9.30, la spiaggia al pontile di Lido accoglierà la 9ª edizione di uno degli appuntamenti più attesi dai bambini che potranno vedere in prima persona attività di salvamento in mare e di sicurezza sulla spiaggia e saranno coinvolti in tanti giochi divertenti grazie anche al supporto di capitaneria di porto, vigili del fuoco, polizia municipale, Società Nazionale Salvamento, scuola Max unità cinofila salvamento nautico di Marina di Massa, Avis, Croce Verde e Misericordia di Lido di Camaiore, Arpat, Associazione Il Cavallo e Noi. "’Papà ti salvo io’ – commenta il presidente dei balneari Marco Daddio – è una manifestazione ormai imprescindibile, come categoria crediamo molto nella prevenzione e nell’educazione e crediamo che rendere protagonisti i bambini come in questo caso ci faccia avvicinare sempre più all’obiettivo". La merenda è offerta dal panificio La Spiga.