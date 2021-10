Lido di Camaiore (Lucca), 23 ottobre 2021 - Un turista tedesco di 85 anni è morto in mare a Lido di Camaiore, colto da malore mentre faceva il bagno.

L'uomo era arrivato in Versilia insieme alla moglie nei giorni scorsi e alloggiava in un albergo del Lido. L'anziano aveva deciso di fare il bagno, probabilmente invogliato dalle temperature miti di questi giorni e dal bel sole versiliese. Era solo, tanto che l'allarme è stato dato da alcune persone che dalla battigia hanno visto il corpo dell'uomo galleggiare sull'acqua. L'anziano è stato trascinato a riva e i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.

Sul posto la Misericordia di Lido di Camaiore con l'automedica e la Capitaneria di porto.