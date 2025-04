L’idea di Giacomo Gelmi. Versilia su Wikipedia grazie a un quindicenne

Wikipedia, la rinomata enciclopedia online, parla poco, anzi pochissimo della Versilia. Ad accorgersene è stato Giacomo Gelmi, quindicenne appassionato di scrittura e di ricerche sul territorio. E così ha deciso di mettere mano alla situazione e risolverla, organizzando un meeting con i "wikipediani" di tutta Italia, che si sono appunto incontrati in Versilia e hanno dato vita a una editathon per creare nuove voci e migliorare quelle già presenti riguardanti la Versilia e soprattutto Camaiore. L’incontro, patrocinato dal Comune di Camaiore e dalla Provincia, si è tenuto nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di molti wikipediani provenienti da tutto il paese. In realtà la passione per la scrittura e per il territorio versiliese scorre nelle vene del giovanissimo Giacomo, che tra l’altro è figlio di Giampiero Gelmi, scrittore che ha dedicato molti dei suoi testi proprio alla Versilia, al territorio e ai suoi personaggi.

Giacomo, come è nata la passione e la voglia di scrivere sulla enciclopedia online? "Avendo utilizzato molte volte Wikipedia per informarmi è nata la curiosità di scoprire chi scriveva le pagine. E così ho scoperto il mondo dei wikipediani e ho voluto farne parte anch’io".

A che età hai iniziato? "A tredici anni".

Quali sono gli argomenti che tratti maggiormente? "Ho scritto su tanti argomenti, ma mi occupo principalmente di calcio, hockey su pista e di geografia, soprattutto per quanto riguarda la Versilia".

Da dove è nata l’idea di fare un incontro con i tuoi colleghi di Wikipedia? "Quando ho scoperto l’esistenza dei raduni di Wikipedia, volevo partecipare ad uno di essi, ma visto che non c’erano raduni nella mia zona ho deciso di organizzarlo io e dopo avergliene parlato ho ricevuto il sostegno della mia scuola, Eis Versilia, che ringrazio, per l’accoglienza e l’ospitalità".

Di cosa avete trattato durante il meeting? "Ci siamo occupati principalmente di scrivere articoli riguardanti luoghi della Versilia e Camaiore che ancora non avevano pagine Wikipedia".

Giacomo, secondo te Wikipedia riuscirà a resistere nonostante l’avvento dell’intelligenza artificiale? "Wikipedia esiste da oltre 20 anni e ha attraversato le varie evoluzioni che il web ha vissuto in questi anni, certificandosi come uno dei principali siti al mondo. L’intelligenza artificiale non rappresenta dunque una minaccia per l’enciclopedia online, ma, al contrario, sarà un elemento di supporto che aiuterà Wikipedia ad espandersi ancora di più.

Qual è il tuo hobby? "Andare in montagna e scoprire luoghi poco conosciuti vicino casa mia".

E il tuo sogno nel cassetto? Cosa farà Giacomo da grande? "Non lo so ancora. Nel tempo le idee cambiano molteplici volte, ma chissà che io non possa fare qualcosa legato proprio a Wikipedia".

Grazie a Giacomo Gelmi, studente del Liceo scientifico sportivo all’Eis, anche la Versilia avrà le sue pagine dedicate su wikipedia, un modo per far conoscere meglio lo splendore di queste terre, le sue tradizioni, cibi e cultura, ma soprattutto i personaggi importanti che qui vivono o hanno vissuto.