L’idea di Borzonasca Una Casa delle comunità per tutte le associazioni

Una Casa delle comunità per rilanciare il mondo dell’associazionismo e dar vita a una rete di collaborazione ancora più forte. Sarà una delle priorità indicate dal candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca in vista delle amministrative del 14-15 maggio. "La pandemia – spiega – ci ha fatto ulteriormente comprendere quanto siano importanti i presidi territoriali sanitari. Il principio deve essere l’assistenza diffusa capillare e vicina ai bisogni della gente. L’attenzione ai cittadini è una nostra priorità, saremo a fianco dei cittadini più fragili insieme alle associazioni socio-sanitarie esistenti. La mia amministrazione per questo darà vita a un progetto che possa ridare slancio – anche da un punto di vista economico – a tutto il comparto del terzo settore, così importante per la nostra Pietrasanta. Faremo una nuova Casa delle comunità – con il contributo anche di fondi regionali ed europei – in un punto strategico e centrale del territorio, che andrà individuato anche attraverso un dialogo con la Misericordia e la Croce Verde".

Operazione che secondo Borzonasca sarà possibile anche tramite un rapporto di collaborazione con l’Asl, da rinnovare in sede di conferenza dei sindaci. "Sarà una grande sede centrale del volontariato pietrasantino – conclude – che regalerà spazi più funzionali e comodi alle due associazioni e che sarà collegata a cinque punti che erogheranno servizi sanitari e assistenziali basilari in altrettante frazioni del Comune. L’idea è inserire questi luoghi all’interno dei centri civici che vogliamo creare in alcune località, come Strettoia, Valdicastello, Tonfano, Vallecchia e Capezzano Monte. Nell’immediato però ci attrezzeremo per migliorare e rafforzare la presenza sanitaria e assistenziale attraverso specifiche convenzioni con associazioni di volontariato. Ad esempio, la Misericordia di Tonfano dovrà essere aiutata a mantenere i suoi servizi, per i cittadini e i tantissimi turisti che l’estate affollano il nostro litorale".