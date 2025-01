Forte odore di benzina, scuola evacuata e studenti tutti rimandati a casa

Viareggio, 29 gennaio 2025 – Un evento inatteso ha scosso la mattinata al liceo Carducci di Viareggio. Un odore insolito, molto simile a quello della benzina, proveniente dai tombini di fronte all'edificio scolastico, ha portato all'evacuazione dell'intero istituto.

La decisione di rimandare a casa gli studenti è stata presa tempestivamente per motivi di sicurezza, allarmati dalla preoccupazione suscitata dal persistente odore. Immediatamente allertati, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per condurre tutte le verifiche necessarie. A coordinare l'evacuazione è stata la dirigente scolastica, che non ha esitato a coinvolgere le autorità provinciali e comunali per affrontare la situazione.

In un primo momento, gli studenti hanno pensato che si trattasse di un'esercitazione di protezione civile, eventi a cui sono abitualmente sottoposti durante l'anno scolastico, ma hanno presto capito che si trattava di un'emergenza reale.