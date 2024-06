LibroTeca circolante di quartiere

È stata inaugurata ufficialmente al tramonto di sabato primo giugno la “LibroTeca Circolante”. Si tratta di una piccola libreria in legno al cui interno si possono posizionare o prelevare (gratuitamente) libri di ogni genere. L’ unica condizione è che i volumi “circolino” e con essi si diffondano le parole e le storie che essi contengono. L’idea (e la realizzazione della struttura) è di Michela Lazzari, che si è avvalsa della collaborazione tecnica di Lorenzo Paoli, del supporto grafico e comunicativo di Alessandro Pasquinucci e del sostegno manuale e morale di Stefano Pasquinucci. Già molti i libri disponibili che, come regalo di compleanno di Michela, sono stati chiesti e portati da un meraviglioso gruppo di Amici.

La LibroTeca, attorno alla quale circoleranno anche eventi, incontri iniziative, giochi e sorprese, si trova a Viareggio su un muretto di via Nicola Pisano e via Luigi Morandi, proprio sotto il cartello della strada intitolata a Morandi. Già, ma chi era? Per la verità ce ne sono due. Il primo è stato un partigiano fiorentino decorato con la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria che diede vita ad un servizio informazioni noto come Radio Cora. Il secondo, invece, nato a Todi nel 1844, fu volontario garibaldino, fondatore delle primissime biblioteche per il Popolo, dette, appunto, “circolanti”.