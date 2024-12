“Liberamente“: la mostra della cooperativa Crea

L’arte incontra il sociale, un connubio che scalda l’atmosfera natalizia. La cooperativa sociale Crea invita la città alla inagurazione della mostra “Liberamente“ allestita nella Galleria delle Differenze in via XX Settembre. La mostra è stata allestita con i manufatti artistici di Valentina Castelli e Andrea Masoni. La esposizione è stata allestita e organizzata dal CDC Giococoraggio. Per chi vuole ammirare le opere di pittura che donano al Natale il sapore della solidarietà e dell’impegno sociale potrà farlo fino al 20 dicembre. L’iniziativa rientra nelle attività della cooperativa sociale Crea che dona alla città il suo impegno.

Maria Nudi