L’hub vaccinale si trasforma in "Casa di comunità"

Da “Casa della rinascita“, di fronte alla quale due anni fa abbiamo iniziato a metterci in fila con la speranza che il vaccino ci portasse fuori dalla pandemia, a “Casa di comunità“. E’ questo il destino dell’hub vaccinale, ex sede della circoscrizione Viareggio Nuova, al Terminetto. Da marzo, adesso che l’emergenza Covid è superata e le prenotazioni per le dosi sono in netto calo, "Il centro resterà aperto due mercoledì pomeriggio al mese – spiega il direttore generale dell’Asl, Alessandro Campani (foto)–, tanto basta infatti per dare una risposta alle richieste che riceviamo". E dopo l’estate dovrebbero cominciare gli interventi di ristrutturazione, finanziati con i fondi del Pnrr, per riconvertire il distretto in “Casa di comunità“; un nuovo modello di organizzazione della salute sul territorio per avvicinare i servizi socio-sanitari ai cittadini e alleggerire la pressione sull’ospedale e il pronto soccorso. "All’interno – spiega il dottor Campani – troveranno spazio medici e infermieri di famiglia; la specialistica ambulatoriale, come ad esempio la cardiologia, la pediatria, la ginecologia; ed altri servizi che definiremo nei prossimi mesi".

"Grazie anche al contributo del Comune che si è affiancato all’Asl per allestire l’hub una parte delle ristrutturazioni è già stata compiuta. Per questo – conclude il responsabile della zona distretto dell’Asl – contiamo di inaugurare la nuova Casa entro il 2026".

mdc