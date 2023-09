Lezioni tra le dune con vista mare. La prima campanella in spiaggia

Non le classiche quattro mura di un’aula, ma banchi tra le dune con vista mare. Per il secondo anno consecutivo la campanella è tornata a suonare sulla spiaggia regalando un’esperienza speciale agli alunni delle elementari. Per loro, di fatto, è stato come prolungare la stagione sotto l’ombrellone vivendo il passaggio dall’estate al nuovo anno scolastico in modo meno brusco. È questa l’atmosfera vissuta ieri alla “Spiaggia dei bambini“ su iniziativa dell’Istituto comprensivo di Forte dei Marmi con il supporto del Comune.

I bambini convolti nel progetto “La scuola de mare“ sono quelli delle classi prime delle elementari “Carducci”, “Pascoli” e “Don Milani”. Il programma prevede lezioni di educazione linguistica con lezioni di pregrafismo sulla sabbia, letture animate, ascolto e comprensione, ma anche attività logico, matematiche e scientifiche attraverso la raccolta di materiali come legnetti e conchiglie, osservazione delle specie animali e vegetali dell’area protetta “Le Dune“, riproduzione di paesaggi ed elementi paesaggistici, educazione motoria con giochi di gruppo in spiaggia, educazione musicale, educazione civica e incontri con associazioni del territorio. Si parte il 25 settembre con i Pescatori del pontile caricatore, poi il 26 con gli operatori del Wwf, il 27 con la Capitaneria di porto, il 28 educazione motoria con esperti del Cav e il 29 con la Società di salvamento. "Gli alunni – spiegano il sindaco Bruno Murzi e l’assessore alla pubblica istruzione Elisa Galleni – potranno beneficiare della nostra grande risorsa che è il mare. Conoscono già questo ambiente perché in estate molti di loro vengono qua per il centro estivo, elemento in più che facilita il passaggio dalle materne alle elementari. Grazie a tutti, dall’ufficio scuola al comprensivo, fino al bagnino Gianluca: sarà il guardiano dei bambini durante la loro permanenza scolastica".