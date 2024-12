Lezioni di guida sicura con oltre 150 studenti

Imparare a guidare bene e in sicurezza: 150 ragazzi e ragazze hanno partecipato al driving test sul lungomare di Viareggio. L’evento è stato organizzato da Aci Lucca e dalla Motorizzazione Civile di Lucca, con la collaborazione della Croce Rossa di Viareggio, del comune di Viareggio, dell’Autoscuola Lenci e dell’associazione Il Sorriso di Elisa. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti e le studentesse delle classi quinte del liceo classico Carducci e dell’istituto tecnico Nautico Artiglio di Viareggio. I giovani con patente o foglio rosa hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in prove pratiche di guida sicura al volante, mentre coloro che non possedevano documenti per la guida hanno potuto utilizzare il visore "Alcool vista", un dispositivo che, abbinato a un tappeto speciale, simula la percezione visiva alterata dall’assunzione di alcol.

L’obiettivo del mini corso di guida sicura è quello di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della sicurezza stradale e del guidare in modo consapevole e responsabile. Una mattinata diversa, all’insegna della formazione su uno dei temi più delicati del momento, quello della sicurezza stradale, anche all’insegna delle troppe vittime che continuano a perdere la vita alla guida.