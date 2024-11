L’ex dirigente saluta l’istituto: "Grazie di tutto"

Domani il “Don Lazzeri-Stagi“ volta pagina con l’ingresso del nuovo dirigente Giovanni Fiorillo, ingegnere di Salerno diventato di ruolo. Il subentro significherà la fine di 4 anni di esperienza per il reggente Germano Cipolletta (nella foto), che resterà dirigente all’istituto comprensivo Camaiore 1. Un saluto pieno di ricordi e affetto, come Cipolletta ha impresso nella missiva inviata all’istituto e alla città che lo ha ospitato dal 2020.

"Il mio percorso al ’Don Lazzeri-Stagi’ si conclude. Questa decisione non è stata una mia scelta. Sapevo che prima o poi sarebbe successo. Al ’Don Lazzeri-Stagi’ non abbiamo solo insegnato e imparato, bensì lottato insieme per una scuola che fosse un luogo idoneo in cui crescere, condividere e sognare. A voi studenti: vi ho visti affrontare sfide e scoprire ogni giorno il vostro potenziale, avendovi al mio fianco per sostenere la costruzione di una scuola migliore. Continuate a inseguire i vostri sogni con fiducia e coraggio. Il futuro è nelle vostre mani, fatene un capolavoro. Ai docenti e al personale Ata: la vostra dedizione e passione sono il cuore di questa scuola. Grazie per ogni giorno di impegno, professionalità e affetto che trasmettete. Continuate a lavorare sostenendo l’idea di una nuova scuola più accogliente e più efficace. E a voi, cari genitori: grazie per la fiducia e il sostegno. Siete una colonna portante della comunità, il legame che rende forte ogni passo. Porterò sempre con me ogni istante vissuto in questa straordinaria comunità educante. Al nuovo dirigente va il mio più sincero augurio che possa trovare un ambiente capace di realizzare sogni e obiettivi con energia e entusiasmo. Il mio non è un addio: ogni ricordo, sorriso e conquista vissuta insieme rimarranno per sempre con me".

d.m.