Levigliani in festa per i 120 anni della Filarmonica Santa Cecilia

Oggi giornata all’insegna della musica, con un pranzo sociale, per i 120 anni della Filarmonica Santa Cecilia di Levigliani. Dopo i saluti del presidente della Filarmonica Santa Cecilia Rosaria Minetti, la giornata si aprirà alle 11 con la messa in onore della patrona Santa Cecilia e in suffragio dei musicisti defunti. Alle 12:15 la Filarmonica si esibirà in alcuni brani in piazza Ortali, accompagnati dal gruppo di majorettes. La cerimonia si concluderà col pranzo al ristorante Raffaello. Saranno anche premiati i nuovi ingressi nella banda e nelle majorettes. Presente l’assessore alla cultura Anna Guidi. La Filarmonica Santa Cecilia fu fondata nel 1904, in un periodo in cui le bande stavano fiorendo in tutta Italia come strumenti di educazione musicale e di coesione sociale. Nel corso degli anni, la Filarmonica è diventata un pilastro della vita culturale di Levigliani: oggi uno dei principali obiettivi è l’educazione musicale, esiste infatti una scuola di musica affiliata alla banda leviglianese che offre corsi per strumenti a fiato, percussioni e teoria musicale, aperti a tutte le età.