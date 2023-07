"L’eterna inquietudine" di D’Annunzio

Inaugura questa mattina, alle 11, la mostra "L’Eterna Inquietudine" ospitata nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea. Due location per un unico grande evento che vede Lorenzo Viani esposto al Vittoriale degli Italiani e Gabriele D’Annunzio alla Galleria d’Arte moderna e Contemporanea di Viareggio, con i prestigiosi allestimenti a cura di Giordano Bruno Guerri e Paolo Riani. Una mostra realizzata dal Comune di Viareggio in collaborazione con la Fondazione Vittoriale degli Italiani, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La struttura del progetto espositivo è inconsueta. Come colori stesi con la spatola su una tela bianca, come una composizione nuovissima di un quadro astratto, tinto con le poesie di d’Annunzio, le foto del Vittoriale, della Versilia, gli abiti e gli oggetti collezionati da d’Annunzio e i quadri di Viani. "Fin dalla mia prima visita al Vittoriale degli Italiani, studente, pensai che Gabriele d’Annunzio ce lo ha lasciato perché voleva che di sé restasse ogni memoria – così scrive Giordano Bruno Guerri (in foto) nell’introduzione alla mostra -: non solo la letteratura, non solo le imprese belliche, anche quella della suo più minuta vita quotidiana. Gabriele era fiero di mostrare agli ospiti i tesori di bellezza che accumulava; i suoi ospiti di oggi sono i visitatori del Vittoriale, e il Vittoriale deve mettere i propri tesori a disposizione dei loro sguardi, come avrebbe fatto il padrone di casa e come fa questa mostra alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio". Per l’assessora alla cultura Sandra Mei: "È un onore ospitare, per la prima volta, D’Annunzio a Viareggio. Una collaborazione importante che vede Viani protagonista degli spazi del Vittoriale e nella nostra Galleria la vita più intima del Vate: arte essa stessa e inno alla bellezza più assoluta".