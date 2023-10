L’estro dello chef e dello scrittore a Foodmetti

VIAREGGIO

Prendete uno chef estroso (Cristiano Tomei, affiancateli dei fumettisti (Giuseppe Camuncoli e C.B. Cebulskia), uno scrittore di gialli infarciti di arzilli vecchietti che alle carte preferiscono le controindagini (Marco Malvaldi), ci aggiungete un inventore di giochi da tavola e il divertimento è servito. Poi, magari, apparecchiate in riva al mare ("e non è per tutti", chiosa Cristiano Tomei) e c’è pure la poesia. Soprattutto in una giornata di ottobre calda come i primi giorni dell’estate. Il tutto lo inserite all’interno di uno spazio che sta rinascendo grazie alla tenacia di un’imprenditrice come Alessandra Malfatti è il successo è assicurato. Anche per una manifestazione che di per sé non avrebbe bisogno di grandi presentazioni. Ma tant’è.

"In fondo il mare a Lucca mica c’è", mette il sale nella piaga lo chef Cristiano Tomei. Così, ecco, che per la presentazione di Foodmetti - Artisti delle tavole, che si terrà dal 1 al 5 novembre in esclusiva a Lucca Comics & Games 2023, è stata scelta la Cittadella della Pesca e il suo Portus. Con la benedizione di Nicola Lucchesi (presidente di Lucca Crea) ed Emanuele Vietina (direttore di Lucca Comics & Games).

Foodmetti - Artisti delle tavole è un vero e proprio festival nel festival, in cui le eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico si incontrano. Situato all’interno delle ex Scuderie Ducali nella centralissima Piazza San Romano, durante Lucca Comics & Games 2023 in Foodmetti troveranno spazio show cooking, eventi e presentazioni (non facciamo spoiler, diciamo solo che anche C.B. Cebulski e il super ospite internazionale di Lucca Comics & Games 2023 Jim Lee potrebbero regalarci delle sorprese), ma anche un’ampia area ristoro. Ad accompagnare le giornate di Foodmetti ci saranno anche tantissimi ospiti, a cominciare dai soci fondatori dell’iniziativa Giuseppe Camuncoli e C.B. Cebulski, e dallo scrittore Marco Malvaldi, che sarà il padrino dell’edizione 2023 nonché protagonista della splendida locandina di Foodmetti 2023, realizzata da Giacomo Bevilacqua. La grafica della locandina sarà ripresa sull’etichetta della lattina commemorativa di birra Baladin che sarà messa in vendita – in esclusiva nello shop Foodmetti – come gadget dell’evento. Proprio Marco Malvaldi e Giuseppe Camuncoli, insieme alla scrittrice ed esperta di giochi da tavolo Samantha Bruzzone e all’illustratore Lorenzo Fornaciari, presenteranno in anteprima a Foodmetti 2023 una versione d’autore del famosissimo gioco Cluedo (Hasbro Inc.), nato grazie alla collaborazione con Winning Moves.

Tommaso Strambi