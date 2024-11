L’Esplanade scalda i motori. Ospitata la troupe di Drive Up

Ha fatto tappa a Viareggio, con base all’Hotel Esplanade, la trasmissione Drive up di Italia Uno che andrà in onda sul canale Mediaset sabato prossimo alle 13.45.

"Grazie alla collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Viareggio, e in particolare con l’assessore Alessandro Meciani, abbiamo colto questa nuova occasione per promuovere le bellezze del nostro territorio". Lo dice Francesco Becciani, amministratore dell’Hotel Esplanade che ha ospitato la troupe di Mediaset per tutto il tempo necessario per consentire le riprese del programma televisivo.

Drive Up è una rubrica molto seguita dedicata ai motori. Spazia tra le supercar, auto da sogno, con approfondimenti sui modelli più recenti e anticipazioni sulle novità di mercato più interessanti. Condotta da Alessia Ventura, è stata registrata sulle strade di Viareggio e del lungomare della Versilia ed ha fatto tappa presso l’Hotel Esplanade in piazza Puccini. Alla guida dell’auto promossa dalla trasmissione ci sarà per l’occasione proprio Alessia Ventura, nota conduttrice e showgirl televisiva.

Inoltre una nuova puntata di Drive Up, sempre registrata a Viareggio, andrà in onda successivamente con protagonista Ringo di Virgin Radio. Ed in questa occasione il noto dj avrà modo di allenarsi usufruendo delle attrezzature sportive dell’hotel Esplanade. Non resta quindi che sintonizzarsi su Italia Uno.