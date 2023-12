L’esercito dei volontari risponde presente

Il Natale è per tradizione la festa della famiglia, dello stare insieme e dovrebbe anche essere la festa dell’essere più buoni. E così per Carlo Ambrosini, da anni volontario della Caritas della città di Viareggio, Natale è sinonimo di condivisione e domani Carlo Ambrosini condivide il Natale con la sua grande famiglia, la famiglia degli ultimi, di quelle persone delle quali troppo spesso ce dimentichiamo. Carlo Ambrosini e altri volontari sono impegnati anche domani. Carlo Ambrosini coordina la distribuzione dei 580 pasti confezionati dallo schef Giuseppe Mancino, il regalo del Principe di Piemonte alle persone in difficoltà. "Dalle 8 alle 13- racconta Carlo Ambrosini- coordino le operazioni logistiche della distribuzione dei pasti che saranno poi distribuiti dalla Misericordia per il territorio di Camaiore e dalla Croce Verde per le altre zone. Con me ci saranno anche altri volontari. E altri volontari saranno impegnati dalle 11 alle 13 alla parrocchia di Sant’Antonio per la distribuzione dei pasti della mensa", racconta con il cuore in mano senza sentirsi un eroe, anzi con grande umiltà. "Per me il Natale è stare accanto agli ultimi, è condividerlo con chi è solo". Ad affiancarlo anche la moglie Elena e i figli Lorenzo e Iacopo. Per questa famiglia il Natale è stare con gli altri e sentirsi parte di una grande famiglia, la società, e non ha importanza se il pranzo tradizionale è in orario diverso da quello canonico. Carlo Ambrosini come gli altri volontari vivono il Natale con impegno e altruismo.

Maria Nudi