Leonardo Badiali. Il singolo ‘Eroi’ per i giovani

"Eroi" è il nuovo singolo di Leo Badiali (nella foto) 24 anni, originario di Massa, cresce a Querceta, nel cuore della Versilia dove torna quando è libero dagli impegni musicali che lo portano in giro per l’Italia in modo particolare a Parma dove compone la sua musica. Leo Badiali si accosta alla musica fin dall’infanzia grazie al padre Mario, cantautore, e al fratello maggiore Pierfrancesco che gli trasmette la passione per le percussioni. Alle scuole elementari ha iniziato a studiare la batteria dimostrando presto talento che lo ha portato nel 2012 a collaborare con Roberto Vecchioni come percussionista per il progetto "AmatAfrica", associazione nata per aiutare i bambini del Ruanda.

Chi sono gli ‘Eroi’ del brano?

" Ho scritto il brano pensando ai giovani. Gli eroi sono i giovani. Il messaggio del mio brano è rivolto ai giovani perché vivano con leggerezza, perché possano vivere a pieno ogni giorno. Anche il titolo lo scelto io: titolo breve che si ricorda con facilità e che comunica un messaggio positivo".

A chi ha affidato la musica?

"A Diego e Igor Fornaciari due giovani musicisti molto bravi. Il brano è stato prodotto con l’etichetta Matilde Dischi, un’etichetta che crede nei nuovi talenti"

A chi dedica questo brano?

"A tutte le persone che mi vogliono bene e a tutte le persone che hanno collaborato con me"

Un nuovo progetto?

"A marzo uscirà un album".

maria nudi