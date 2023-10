L’ennesima discarica. Tolti 150 chili di rifiuti

Plastica in ogni formato, preservativi, batterie di auto, un registratore di cassa – probabilmente abbandonato chissà quando dopo il furto in un negozio – e altri rifiuti sparsi un po’ ovunque tra cui mozziconi di sigaretta, pezzi di vetro, cerchioni e chi più ne ha più ne metta. Nonostante i ripetuti appelli affinché ci sia un maggior rispetto per l’ambiente, oltre che per le regole, il campionario di inciviltà raccolto domenica pomeriggio a Fiumetto dall’associazione “Plastic Free“ – pari a un quintale e mezzo di rifiuti – è di quelli che purtroppo si commentano da soli. I volontari, circa una quarantina tra cui numerosi giovani, hanno setacciato l’arenile e una parte del parco della Versiliana, dando il proprio contributo nell’ambito dell’evento nazionale “Sea & Rivers” che si è svolto durante il fine settimana in tutto lo stivale.

Armati di guanti, pinze e sacchetti, oltre alla maglietta di “Plastic Free“, i volontari hanno constatato ancora una volta con i loro occhi le condizioni di zone verdi considerate come se fossero discariche a cielo aperto. Quella di domenica è stata anche l’occasione, per l’associazione, di lanciare al Comune la proposta di un protocollo d’intesa in vista delle prossime iniziative. "Mi riservo di leggere la modulistica – dice l’assessore all’ambiente Tatiana Gliori, presente alla raccolta – per capir bene cosa comporterebbe la nostra eventuale adesione. Così, a pelle, mi sembra una bella cosa. Di sicuro per l’intera durata del protocollo non ci sarebbe più bisogno di fare passaggi in giunta per dare il patrocinio. Quella di domenica è stata davvero una bella iniziativa, mi ha colpito la presenza di così tanti giovani: un plauso a tutti".

d.m.