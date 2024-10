L’educazione stradale si impara a scuola

Sono tanti, giovani e preparati: sono gli studenti della scuola media Marco Polo - Viani di Viareggio che in queste settimane stanno partecipando ai corsi di educazione e sicurezza stradale proposti da Aci Lucca dal titolo “Testa sulle spalle…piedi sulle strisce!”. I ragazzi delle classi seconde hanno preso parte a quello che è un vero e proprio quiz: una mattinata interattiva, durante la quale i giovani, divisi in squadre, hanno risposto alle domande pensate da Aci. Ad ogni domanda, poi, è corrisposto un momento di riflessione e dibattito durante il quale gli studenti hanno dato prova di essere consapevoli e attenti utenti della strada.

"Siamo soddisfatti del risultato - ha commentato il direttore Luca Sangiorgio – : le classe hanno partecipato con entusiasmo e per questo ringraziamo il dirigente scolastico, Antonio Debidda, e tutto il corpo insegnante. Per noi avere la possibilità di incontrare i giovani e di promuovere con loro le corrette abitudini da osservare in strada è un momento di grande arricchimento". Il percorso proposto ai ragazzi di seconda si concentra prevalentemente sull’utilizzo della bicicletta e sulle regole che i pedoni devo rispettare per vivere la strada in sicurezza.