Le tazze di Papa Leone: "made in Viareggio"

Portano la firma del viareggino Raffaele Carnevale – con un passato da fotografo "per la cronaca" (ha scattato per quotidiani e periodici) e un presente da digital artist "per essere felice" – le tazze celebrative di Papa Leone XIV che, appena lanciate sul mercato, stanno già spopolando negli Stati Uniti. Sono prodotte dall’azienda Sublimart con sede e Glanview, in Illinois. Cittadina che dista 18 miglia da Chicago, la città che ha dato i natali al nuovo Pontefice.

"Da circa un anno collaboro con questa azienda, realizzando per loro immagini di digital art che decorano per lo più mug, o tazze, distribuite poi in tutti gli States" racconta Carnevale. Che l’America l’ha trovata quasi per caso: il titolare di Sublimart è infatti un italiano che abita in Illinois da quarant’anni, "e le nostre strade – ricorda – si sono incrociate grazie ad un amico comune. Ha visto i miei lavori di digital art e ne ha selezionati alcuni per produrre una linea di tazze" E da lì sono arrivati nuovi incarichi, e nuovi progetti come i gadget di San Valentino o per la Giornata internazionale della donna...

Quando però sul soglio di San Pietro si è affacciato Robert Francis Prevost, mentre le campane della Holy Name Cathedral di Chicago suonavano ancora a festa, "Ho ricevuto la chiamata dall’Illonois, e dalla Sublimart mi hanno subito commissionato un’opera per questa speciale serie di candele dedicata al papa americano". Per farlo Carnevale è partito da una fotografia simbolica, "Lo scatto che ferma l’istante in cui Papa Leone XIV si è presentato al mondo". Rielaborata poi con un programma di computer grafica, "E nel giro di un giorno scarso ho presentato il progetto", che adesso si mostra sulle tazze più amate dagli americani.