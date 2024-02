Le sentinelle del territorio. Adottati tre torrenti a tutela dell’ambiente

Altri occhi aiuteranno il Consorzio di Bonifica a vigilare sui corsi d’acqua nel comune di Massarosa per aumentare la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale. Due associazioni hanno sottoscritto convenzioni con il presidente Ismaele Ridolfi: si tratta di Eleiva, associazione di agricoltori e olivicoltori, e Reagisco, associazione antiusura e antiracket, e il presidente di entrambe è Dandy Frati. Le due associazioni adotteranno il Fosso Fornacette, una per il tratto che arriva fino al ponte della ferrovia e una dal ponte della ferrovia in poi. L’associazione Reagisco poi si prenderà cura del Rio Mazzapelle mentre Eleiva dell’affluente Rio Fornacette.

"Il territorio di Massarosa ha risposto con forza all’appello del Consorzio – sottolinea Ridolfi – e le convenzioni sottoscritte in questi mesi per l’adozione dei vari corsi d’acqua che interessano la zona dimostra la bontà dell’iniziativa. Oltre 100 associazioni hanno aderito ai protocolli di adozione. Riteniamo che le associazioni e gli agricoltori rappresentino i migliori custodi del territorio e puntiamo ad allargare ancora questi patti coinvolgendo più soggetti, a partire dalle scuole, che possono diventare i nostri occhi per garantire sicurezza idraulica e pulizia".

Dandy Frati, che è anche vicepresidente della consulta di volontariato di Massarosa, conferma la grande adesione ai protocolli: "Come consulta abbiamo diffuso sin da subito questo progetto – le sue parole –; la sensibilità dei cittadini è aumentata nel tempo e l’incendio che ha colpito il territorio la scorsa estate è stata forse la spinta in più per far capire a tutti il bisogno che c’è di proteggere e curare i luoghi in cui viviamo".