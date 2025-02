Le regole per l’estate dal 15 aprile. Musica nei locali fino alle 2 di notte. Purché sia diffusa a basso volume

La diffusione della musica nei pubblici esercizi sarà a regime già dal 15 aprile e per tutta l’estate. Con possibilità di proporla fino alle 2 e – novità – estensione fino alle 3 per Ferragosto e Sant’Ermete. Il sindaco Bruno Murzi ha varato l’ordinanza che punta "a un equilibrio tra l’intrattenimento e il benessere di residenti e turisti". "Le attività di somministrazione – dice – contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio. Allo stesso tempo è nostro dovere tutelare la tranquillità soprattutto nelle ore notturne. Questa nuova ordinanza è il frutto di un dialogo costruttivo con i gestori dei locali e le categorie economiche. Grazie all’esperienza positiva del 2024, abbiamo potuto affinare le regole e anticiparne la pubblicazione, permettendo agli esercizi di organizzarsi per tempo".

La nuova ordinanza, in vigore dal 15 aprile al 30 settembre, rappresenta un’evoluzione della precedente (lo scorso anno avevano aderito quattro esercizi). Il provvedimento prevede la possibilità di diffondere musica di sottofondo fino alle 19 nel rispetto dei limiti di emissione stabiliti. Dopo tale orario, sarà consentita fino alle 24 solo attraverso apparecchi non destinati a una diffusione amplificata. Per chi intende prolungare la diffusione fino alle 2 sarà necessario dotarsi di un limitatore acustico certificato e presentare la documentazione di impatto acustico al Comune. Il sistema di sorveglianza dovrà essere in funzione h24 e trasmettere con regolarità oraria i dati registrati al Comune, nonché gli allarmi di anomalia agli organi di vigilanza, consentendo un controllo continuo dei livelli sonori. Concertini, karaoke e piano bar saranno consentiti solo nei locali dotati di fonometro e limitatore acustico.

Negli stabilimenti balneari, la musica sarà regolata da un’apposita ordinanza sindacale. Tuttavia, qualora lo stabilimento sia titolare di attività di ristorazione, sarà assoggettato a questa ordinanza, al pari degli altri pubblici esercizi. L’ordinanza prevede anche l’obbligo per i gestori di adottare misure atte a prevenire schiamazzi e comportamenti molesti da parte degli avventori, come l’installazione di cartellonistica informativa e, se necessario, la presenza di personale dedicato. A Ferragosto e Sant’Ermete, il limite orario sarà esteso fino alle 3. Le sanzioni? Previste multe da 400 euro e, in caso di recidiva, pure lo stop alla musica per un massimo di 5 giorni consecutivi. La mancata adozione degli accorgimenti tecnici comporterà l’impossibilità di effettuare qualsiasi intrattenimento musicale negli orari in cui tali strumenti sono obbligatori e la tolleranza massima sarà di 5 minuti sugli orari stabiliti.

Francesca Navari