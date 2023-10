Le polemiche oceaniche: "Tornino in piazza Puccini"

"Le Oceaniche di Turcato dovranno essere ricollocate in piazza Puccini. Senza ’se’ e senza ’ma’". Ad alzare il tono è il capogruppo della Lega, Alessandro Santini (nella foto), che mette le mani avanti dopo l’annuncio dell’amministrazione circa il trasferimento dell’opera all’hangar 8 della Cittadella per avviare l’atteso iter di restauro. "Ho sempre seguito la vicenda da quando il 30 dicembre 2019 ho scoperto con sconcerto che le Vele erano state buttate nella discarica comunale – ricorda Santini – e per questo l’attenzione adesso sarà alta da parte della Lega per garantire la tutela del valore di quell’opera. Monitoreremo affinchè il restauro venga compiuto a dovere e vigilerò personalmente: la questione non dovrà concludersi col posizionamento delle Oceaniche in un luogo diverso da quanto fu stabilito chiaramente dallo stesso Turcato nel lascito. Non è nemmeno in discussione la possibilità di trovare un’altra ubicazione o ipotizzare assurdi baratti tra piazze e monumenti. Tra l’altro quanto fu sottoscritto allora dall’artista nella donazione è stato poi ribadito dalla Sovrintendenza di Lucca e dal ministero della cultura che si è espresso con i sottosegretari Lucia Borgonzoni e Vittorio Sgarbi".

Fra.Na.