Le perle architettoniche da tutelare Il dibattito sul palco del Caffè

PIETRASANTA

Si prende un caffè nello spazio Romano Battaglia e si dialoga con la cultura. Oggi alle 18.30 “L’altra Versilia: fra dimore e personaggi storici“ è il titolo dell’incontro al Caffè. Ospiti Maria Assunta Casaroli, presidente Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia; Tiziano Lera, architetto e urbanista; Claudia Menichini, autrice del volume ‘Seravezza: luogo dei più rari al mondo“ Modera l’incontro la giornalista Lisa Domenici. Il dibattito è intervallato da intermezzi musicali a cura di ‘Sui passi di Puccini Aps’: al flauto Antonino D’Eliseo, al violoncello Nicolò Zappavigna. A quasi dieci anni dalla sua nascita, l’appuntamento pomeridiano di oggi è l’occasione per presentare ufficialmente l’Associazione Culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia aps, le proposte dedicate a far scoprire o riscoprire una Versilia all’insegna della storia e dei personaggi che hanno scelto questo territorio per vivere o soggiornare. Si parla delle passeggiate e della passione per il Liberty, dei balli storici, della rete di ville e dimore pubbliche e private sparse su tutto il territorio versiliese. Durante il dibattito sarà presentato ‘Seravezza: luogo dei più rari al mondo’ la prima pubblicazione dell’Associazione dedicata a Seravezza e a Villa Henreaux, a cura di Claudia Menichini. Non solo eventi di cultura, anche lo spazio per i più piccoli con un nuovo appuntamento con gli spettacoli per bambini alla Versiliana dei Piccoli. Alle 18.30 il cartellone promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini e in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone nell’arena dei Piccoli “Fantasia a 4 mani” uno spettacolo con burattini, pupazzi, figure, oggetti e musica, scritto e diretto da Enzo Cozzolino. Grandi pupazzi in una grande baracca, musiche e testi a misura di bambino, recitati dal vivo, assicurano un gioioso e divertente coinvolgimento da parte del pubblico nel mondo della fantasia.Consigliato per i bambini dai 4 agli 11 anni. Lo Spazio Bambini della Versiliana ospiterà a partire dalle 17 i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre allo spazio piccoli 0-3 anni.I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria del Festival o prenotati al numero 0584.265757. Orario: 10 – 13 e 17 – 22:30, tutti i giorni. I biglietti prenotati telefonicamente devono essere ritirati 3 giorni prima dello spettacolo.