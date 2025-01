Le nozze Moratti. Immortalate in collina

Era il 25 settembre 2010 quando Oliviero Toscani arrivò ad immortalare uno dei matrimoni più attesi: quello tra Maria Celeste Moratti, figlia di Massimo Moratti, con l’attore giamaicano Duane Allen Robinson alla Pieve di Valdicastello. E così anche il fotografo in servizio ufficiale per la famiglia, si trasformò in un "personaggio tra i personaggi", lui stesso da catturare col flash in quella sfilata di volti da copertina che per una mattina intera accese di curiosità tutto il borgo. Toscani, creativo per eccellenza, si calò nei panni del vero paparazzo scattando dall’altare, posizionandosi sul sagrato e seguendo passo passo quelle nozze che misero insieme proprio il mondo di armonici contrasti tanto amato dal fotografo: impeccabili ‘cummenda’ milanesi con più disinvolti ospiti con code rasta e pelle d’ebano. A sfilare davanti al suo obiettivo zia Bedy Moratti in abito color verde chiaro, Gian Marco Moratti, i fratelli della sposa Angelomario, Carlotta, Maria e Giovanni, il regista Gabriele Salvatores, Marco Tronchetti Provera, l’attore Renato Pozzetto, il giornalista Tito Stagno e i tanti personaggi legati all’Inter: il capitano Javier Zanetti con la moglie Paula abbigliata in lilla, l’ex commissario straordinario della Figc Guido Rossi fino a Giammaria Visconti di Modrone. E poi mamma Milly con ornamento floreale tra i capelli e papà Massimo in tight come lo sposo. Toscani, con gli inconfondibili occhiali da vista dalla montatura rossa, fu testimone con le sue immagini di una cerimonia che vestì di glamour la rustica e suggestiva pieve di Valdicastello, dove la cerimonia fu celebrata in italiano ed in inglese. Poi i 250 invitati si spostarono a Villa Moratti a Roma Imperiale per il pranzo a base di pesce fritto e alla griglia servito in giardino; per concludere la sera con una pizzata per tutti al bagno Piero.

Fra.Na.