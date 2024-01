Le nozze di Puccini. Un concerto festoso

Oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago il Concerto Festoso per celebrare l’anniversario dei 120 anni dalle nozze di Giacomo Puccini con Elvira Bonturi. Negli appuntamenti del Mese Pucciniano la celebrazione dell’anniversario di nozze tra Giacomo Puccini ed Elvira Bonturi. Una lunga storia d’amore durata 40 anni. Puccini la sposò nel 1904, dopo un anno dalla morte del marito di Elvira, e vissero insieme altri vent’anni fino alla scomparsa del compositore. Ad Elvira Giacomo Puccini scrive le sue ultime parole. Fu Plinio Nomellini a realizzare la partecipazione per le nozze di Giacomo ed Elvira, conservata e custodita dalla Fondazione Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini; Archivio Puccini – Fondo Giacomo Puccini. Per celebrare i 120 anni esatti dalle nozze, appuntamento oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago il Concerto Festoso che vedrà protagonisti il Coro del Festival Puccini, Coro delle Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini, la Corale Giacomo Puccini e i solisti Marina Nachkebiya, soprano Alessandro Fantoni, tenore, Sergio Bologna, baritono guidati da Roberto Ardigò, Marco Trasatti e da Chiara Mariani con Viviana Apicella accompagnati al pianoforte da Elisa Montipò.