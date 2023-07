Le mostre cult La Versiliana è galleria d’arte

Non solo spettacoli, incontri ed eventi per i più piccoli: La Versiliana sarà sede di grandi artisti con mostre d’arte contemporanea. Due progetti espositivi che nell’ambito della 44esima edizione del Festival coinvolgeranno 8 artisti le cui opere arriccheranno la Villa e i giardini con percorsi mozza fiato. La grande arte alza il sipario in questo fine settimana, sabato e domenica. Nella Villa La Versiliana "Uncini Cacciola- Strutture e superfici del cemento" con gli artisti Enzo Cacciola e Giuseppe Uncini e "Walter Valentini: Grafomanzia della spazio temporalità" retrospettiva post mortem dell’artista marchigiano, milanese di adozione scomparso lo scorso anno. Le mostre sono curate da Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri. I tre artisti sono per la prima volta alla Versiliana con un progetto portato avanti dalla galleria Armanda Gori Arte di Prato e coordinato da Leonardo Marchi. Hanno collaborato Andrea Daffra, i due archivi di Giuseppe Uncini e Walter Valentini e contributo di Daniele Crippa. Inaugurazione sabato alle 18.30. Nei Giardini della Versiliana "Delle molteplici identità del corpo": cinque artisti di fama internazionale espongono le opere. Dalle installazioni di Rachel Lee Hovnanian e Apollinaria Broche, alle sculture di Brice Esso e Oriano Galloni fino alle fotografie delle opere di Mitoraj realizzate da Giovanni Ricci-Novara. Domenica inaugurazione alle 18.30. I Giardini diventano un centro espositivo di arte contemporanea con sculture e installazioni di 5 artisti di calibro internazionale. La mostra è organizzata dalla galleria The Projects Space di Pietrasanta con la Fondazione Tg Residency. Ingresso libero.

Maria Nudi