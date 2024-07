Le materne con una sezione in meno. Elementari, scongiurata la pluriclasse

C’è chi parla di medaglia a due facce, chi di croce e delizia, chi ancora di delusione o soddisfazione a seconda dei casi. Ogni anno è sempre così, anche nel mondo della scuola. Nel giro di pochi chilometri capita quindi che a Strettoia sia arrivata la brutta notizia della perdita di una sezione alle scuole materne “Salgari“, mentre alle elementari “Bibolotti“ di Tonfano è stata scongiurata in extremis la formazione di una pluriclasse composta da alunni sia di prima che di quinta. Bene, anzi, benissimo invece le medie “Santini“ di Tonfano grazie a un numero di iscrizioni che è andato addirittura oltre le previsioni e fa dormire sonni più che tranquilli. Questa girandola di emozioni ha tenuto col fiato sospeso l’istituto comprensivo Pietrasanta 2, la cui segreteria da tempo è stata spostata nel vecchio municipio di piazza Matteotti a causa dell’avvio del cantiere per la realizzazione del futuro polo scolastico di Tonfano.

Ed è proprio in municipio, per la precisione nella sala consiliare, che giovedì mattina si è svolta una riunione rivolta alle famiglie dei nuovi alunni iscritti alla classe prima delle “Bibolotti“. Le premesse non erano allettanti: in base all’organico di diritto era prevista la costituzione di una pluriclasse di 22 alunni, sia di prima che di quinta, con tutte le complicazioni e i disagi del caso. Ma il dirigente scolastico Luca Di Martino ha rassicurato i genitori, il cui timore era di perdere una classe prima, autentica beffa proprio ora che sta per nascere il polo scolastico (pronto, sulla carta, nel 2026). "La pluriclasse prevede che ci siano due percorsi in contemporanea – spiega – ma per fortuna abbiamo trovato la soluzione con una proposta che le famiglie hanno accettato. Con due classi si lavora meglio e pertanto nell’organico di fatto, che sarà pubblicato entro il 30 luglio, ci saranno due classi sdoppiate: una prima da 10 alunni e una quinta da 12 alunni. È una soluzione che va a beneficio anche degli insegnamenti".

A livello generale sono state formate tutte le classi prime anche dove c’erano stati dei cali come alle “Bibolotti“. "Purtroppo – aggiunge Di Martino – alle materne ’Salgari’ di Strettoia le sezioni sono scese da tre a due. È stato l’unico neo di un andamento più che positivo, basti pensare che come numero di iscritti ci stiamo avvicinando sempre di più alI’istituto comprensivo 1".