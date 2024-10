Le Langhe, patria del vino e del tartufo

Le Langhe sono

la patria del vino, del tartufo e delle nocciole, una terra di colline coperte di vigneti e costellate di borghi medievali, casali e castelli. È un territorio con antiche tradizioni culinarie, cantine storiche ed enoteche, oltre a musei che raccontano la storia dell’area. Le Langhe – che si estendono nel basso Piemonte, tra le province di Cuneo e Asti – sono state riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità per la tradizione storica della coltivazione della vite, dei processi di vinificazione e per tutto ciò che è collegato alla cultura del vino.

Alba è considerata la "capitale" delle Langhe e vede il massimo del fermento durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, che quest’anno si tiene dal 12 ottobre all’8 dicembre. Il nostro giro parte proprio da qui, dalla "città delle cento torri" di cui però ne rimangono solo alcune sopravvissute al passare dei secoli. Alba ha delle dimensioni abbastanza contenute e il suo centro può essere visitato con una lenta passeggiata. Situata in Piazza Risorgimento, l’imponente facciata di mattoni rossi della Cattedrale di San Lorenzo in stile gotico domina la città di Alba. Sulla stessa piazza della Cattedrale si affaccia anche il palazzo comunale di Alba, che custodisce preziose opere d’arte.

Da vedere anche la Chiesa della Maddalena in stile barocco piemontese, la chiesa gotica di San Domenico risalente al tredicesimo secolo e il Centro Studi Beppe Fenoglio, dedicato allo scrittore partigiano nato ad Alba nel 1922. A breve distanza, il piccolo paese di Grinzane Cavour deve il suo nome allo statista risorgimentale che fu sindaco qui per 17 anni. Il Castello di Grinzane Cavour è l’edificio più imponente della zona e ospita al suo interno il Museo delle Langhe, che racconta ai visitatori la storia, le arti e i mestieri dei tempi passati. Il castello ospita anche una enoteca regionale in cui si tiene ogni anno la famosa asta mondiale del tartufo bianco di Alba.

Ci spostiamo a La Morra, piccolo borgo in cima a una collina, dove si va, invece, per il bel panorama e per le case di pietra raccolte dentro mura medievali. Nel 2011 è stato insignito della Bandiera Arancione. L’ultima tappa è a Barolo, borgo sovrastato dall’imponente castello medievale. Qui tutto ruota intorno al vino: l’Enoteca Regionale del Barolo ospitata nell’antico Castello Faletti, il Museo del Vino delle Langhe e quello dei Cavatappi.