Le iniziative del Natale. Gli eventi in Cittadella. Giostra, circo e laboratori. Ecco la magia delle feste

L’atmosfera magica del Natale torna ancora una volta alla Cittadella del Carnevale e propone un calendario ricco di appuntamenti. Da sabato la Giostra Viareggina, in Cittadella è aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Il Natale caratterizza tutte le attività per i bambini in programma alla Cittadella. Domenica 3 alle 16 e sabato 23 alle 15 ospita i laboratori della cartapesta a tema per realizzare speciali addobbi per l’albero, lavorando carta di giornale e colla di acqua e farina: la materia prima di Burlamacco. Età minima 5 anni, costo 5 euro.

Sabato 9 dicembre “Un Natale da incorniciare” è il titolo del laboratorio creativo per realizzare piccoli paesaggi natalizi all’interno di una stravagante cornice. Inizio alle 16, età minima 6 anni. Costo 5 euro. Domenica 17, invece, il laboratorio creativo sarà dedicato alla realizzazione della letterina a Babbo Natale. Inizio alle 16, età minima 6 anni. Costo 5 euro. Campus natalizio il 28 dalle 9 alle 13 per i bambini dai 6 agli 11 anni. Costo 12 euro. Visita guidata alla scoperta del Museo del Carnevale e dell’Espace Gilbert sabato 30 alle 15. Biglietto 10 euro, 5 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni, gratis under 5. Infine il 5 gennaio, viglia dell’Epifania, laboratorio dedicato al colore dal titolo “Gatto befanotto” (ore 15). Prenotazione obbligatoria al numero 342 9207959 (telefonate o Whatsapp)

Dal 22 dicembre fino al 7 gennaio tutti i giorni alle 16 il tendone in piazza Burlamacco, al centro della Cittadella, accoglierà lo spettacolo circense di Natale, proposto dagli artisti della famiglia Niemen. In scena numeri di giocoleria, contorsionismo, comicità e i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini coinvolgeranno le famiglie in uno show che ha come filo conduttore il Natale e le sue magiche atmosfere. Biglietto unico 5 euro. Il Circo Dylan vanta una lunga storia familiare. I fratelli Kevin e Dylan Niemen sono la quinta generazione di una dinastia che ha lontane radici nello spettacolo circense. Biglietto unico 5 euro.