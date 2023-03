Le celebrazioni di Pasqua Domani sera alla Cittadella la Via Crucis con l’Arcivescovo

VIAREGGIO

Vi capita mai di pensare di essere in un determinato giorno della settimana (magari il mercoledì) e invece, siete al giorno prima (il martedì, appunto)? Ecco a noi è capitato l’altro ieri. Così abbiamo commesso un errore di cui ci scusiamo innanzitutto con tutti voi lettori e anche con l’Arcidiocesi e la Fondazione del Carnevale. Nell’edizione di ieri, infatti, a causa di questo ’salto’ temporale abbiamo scritto che la Via Crucis alla Cittadella del Carnevale ci sarebbe stata stasera. In realtà il tradizionale rito in cui si ripercorre la salità al Golgota di Gesù prima della crocifissione ci sarà domani sera (venerdì 31 marzo) alle 20.45. Nello scusarci ancora vi ricordiamo che a presiedere la Via Crucis sarà l’arcivescovo della diocesi di Lucca, monsignor Paolo Giulietti.

La processione, organizzata dall’Arcidiocesi di Lucca con il Servizio di Pastorale Giovanile, insieme alla Fondazione Carnevale, è in programma appunto alla Cittadella Carnevale. “Come Maria l’Umanità” è il titolo scelto per questa edizione della Via Crucis. Anche in questa edizione della Via Crucis le costruzioni degli artisti del Carnevale, che hanno sfilato al 150° anno della manifestazione, saranno coinvolte nelle Stazioni che raccontano la passione di Cristo. I grandi temi proposti dai maestri del Carnevale saranno riletti in chiave allegorica nelle meditazioni per le sette Stazioni: dalla depressione al pericolo per l’uomo, sempre più vicino al punto di non ritorno, dalla povertà al pianeta terra, che rischia il collasso, dall’orrore della guerra alla tragicomicità del mondo, fino all’eterna lotta tra il bene e il male e la vittoria di quest’ultimo. La Via Crucis è aperta al pubblico e sarà seguita in diretta televisiva su Noitv (canale 12).

Red.Via.