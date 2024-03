Le barche da diporto affascinano sempre di più

Sempre in tema di nautica, in Italia le ultime statistiche parlano di quasi 9 barche in proprietà ogni 1.000 abitanti, per un totale di circa 570.000 unità, su di una popolazione che supera di 60 milioni. Assonautica ha svolto una ricerca su quanto somma la spesa per le barche, considerando che circa il 70 per cento degli armatori le usano al massimo per due mesi in un anno. Si è visto che mediamente il costo supera i 6.000 euro per le barche a vela, e i 10.000 euro per quelle a motore. Da escludere ovviamente da questi numeri i grandi yacht, sui quali non ci sono indicazioni, vista l’estrema riservatezza delle gestioni. E le barche a vela sono l’8 per cento del totale mentre, per quelle a motore, il 35 per cento ha motori fuoribordo. E quanti soldi spendono gli italiani per le proprie barche? A questo riguardo sono utili i numeri di Assonautica che, in una recente ricerca, ci dice che il 70% dei diportisti italiani va in barca tra i 30 e i 60 giorni all’anno. Da questa ricerca si scopre che mediamente il possessore di una barca a vela spende 6.590 euro all’anno, laddove invece il possessore di una barca a motore spende in media 10.110 euro all’anno.