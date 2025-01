Le arance della salute. La campagna dell’Airc per aiutare la ricerca

VIAREGGIODa oggi fino a domani migliaia di volontari Airc, la Associazione italiana per la ricerca sul cancro, tornano nelle piazze di tutta Italia per distribuire i prodotti solidali di Airc: reticelle di arance rosse, donazione minima 13 euro, vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp donazione minima 8 euro e vasetti di miele di fiori d’arancio donazione minima 10 euro. Un piccolo gesto per sostenere la ricerca sulle patologie oncologiche.

La postazione della solidarietà in città è oggi sul viale Carducci davanti alla fontana dell’hotel Royal. A Forte dei Marmi sempre oggi è possibile acquistare i prodotti in piazza Garibaldi, lato mare mentre a Pietrasanta i prodotti si possono acquistare domani in piazza Duomo davanti alla CR Lucca.

Un piccolo gesto di grande solidarietà. "Simbolo di sana alimentazione, le arance rosse contengono gli antociani, pigmenti naturali con poteri antiossidanti, e sono ricche di vitamina C: con una sola arancia si copre più di due terzi del fabbisogno giornaliero di questa importante vitamina", ricorda la Fondazione Airc.

Nelle piazze con i prodotti solidali viene distribuita una pubblicazione speciale dedicata alle azioni quotidiane che ognuno può fare per aiutarsi a rimanere in salute. All’interno della pubblicazione ci sono le ricette di Chiara Maci, Davide Campagna e Riccardo Di Deo ch spiegano come utilizzare le arance in modo creativo e salutare.

"Numerosi studi – spiega ancora la Fondazione – hanno dimostrato l’importanza di uno stile di vita sano per ridurre il rischio di cancro, tanto che fino al 40% dei nuovi casi di tumore è potenzialmente prevenibile scegliendo comportamenti salutari. Attenzioni che rappresentano un vademecum per salute e benessere. Piccoli gesti come non fumare, fare attività fisica, scegliere un’alimentazione varia ed equilibrata in linea con la dieta mediterranea e aderire alle vaccinazioni e agli screening di diagnosi precoce raccomandati possono salvarci da patologie oncologiche".

