L’avvocato di Emma: "Non è esclusa la presenza di un terzo veicolo"

Mentre la città piange Leonardo e tiene le dita incrociate per Emma, vengono fatti dei passi avanti per determinare con chiarezza cosa sia successo la mattina di martedì 4 luglio all’incrocio tra via dei Pescatori e via Giorgetti. "Il pubblico ministero ha fissato l’incidente probatorio – spiega Gianluca Santini (nella foto), dello studio Santini Troni, il legale scelto dalla famiglia della ragazza per seguirla in queste fasi delicate –; nei prossimi giorni, dunque, entrambe le famiglie sceglieranno i propri consulenti di parte per tentare di ricostruire con chiarezza la dinamica dell’incidente. Al momento, nessuna ipotesi è da scartare e non è da escludere l’ipotesi, che in un primo momento pareva essere stata scartata, della presenza di un terzo veicolo. In ogni caso, le immagini delle telecamere vengono analizzate in questa fase con estrema attenzione per capire cosa sia accaduto". Intanto, Emma rimane ricoverata in rianimazione: le sue condizioni sono stabili. L’avvocato Santini incontrer la famiglia stasera all’ospedale di Cisanello.